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Сериал «Аутсорс» 2025: Иван Янковский среди моральных дилемм и безжалостной реальности 90-х

Сериал «Аутсорс» 2025: Иван Янковский среди моральных дилемм и безжалостной реальности 90-х

Тюремные интриги, жесткие правила и борьба за выживание. Почему история «Аутсорса», развернувшаяся на Камчатке в девяносто шестом — это один из лучших сериалов 2025 года?Тюремные интриги, жесткие правила и борьба за выживание.

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