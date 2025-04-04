Сериал «Аутсорс» 2025: Иван Янковский среди моральных дилемм и безжалостной реальности 90-х

Тюремные интриги, жесткие правила и борьба за выживание. Почему история «Аутсорса», развернувшаяся на Камчатке в девяносто шестом — это один из лучших сериалов 2025 года?Тюремные интриги, жесткие правила и борьба за выживание.
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