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Глава Генштаба США решил защитить семью после нападок Трампа

Глава Генштаба США решил защитить семью после нападок Трампа

REUTERS/Rebecca Cook Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли принял меры, чтобы защитить себя и свою семью от бывшего президента Дональда Трампа после того, как в пятницу генерал оставит свой пост.

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