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Сенатор Карасин: горе сближает настоящих людей даже в период конфронтации

Сенатор Карасин: горе сближает настоящих людей даже в период конфронтации

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин положительно отреагировал на слова мировых лидеров относительно теракта в "Крокус Сити холле", заявив, что горе сближает тех, кто остается людьми в период конфронтации.

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