В Петербурге стартовала конференция по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями

Основная цель мероприятия – обобщить знания и опыт борьбы с коронавирусом. В четверг, 15 декабря, в Петербурге стартовала Международная научно-практическая конференция по вопросам борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.
Основная цель мероприятия – обобщить знания и опыт борьбы с коронавирусом. В четверг, 15 декабря, в Петербурге стартовала Международная научно-практическая конференция по вопросам борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.
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