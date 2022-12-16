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В Петербурге стартовала конференция по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями

Основная цель мероприятия – обобщить знания и опыт борьбы с коронавирусом. В четверг, 15 декабря, в Петербурге стартовала Международная научно-практическая конференция по вопросам борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

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