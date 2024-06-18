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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Пантер покинул «Партизан»

Защитник (30 лет, 193 см) провел за «Партизан» последние три сезона. В прошедшем розыгрыше Евролиги он набирал 15,0 очка, 2,6 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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