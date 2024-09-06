Легенды Второй мировой войны: внедорожник Willys MB

Легендарный внедорожник. Сегодня мы представим вашему вниманию вовсе не новинку автопрома, а вспомним такую легенду военных дорог, как внедорожник Willys MB – машину, которая успела побывать на всех фронтах Второй мировой войны.
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