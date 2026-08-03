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Аргументы и Факты

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Эксперт Прокопенко объяснила, как безопасно удалить степного клеща

Эксперт Прокопенко объяснила, как безопасно удалить степного клеща

Степные клещи являются обычными обитателями ДНР, а защититься от их укусов можно с помощью базовых мер безопасности, рассказала Донецкому агентству новостей заведующая кафедрой зоологии и экологии ДонГУ Елена Прокопенко.

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