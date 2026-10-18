Киркоров с бриллиантами в зубах, Бузова с пальцем во рту, Дробыш с абьюзом: Что стало с нашей эстрадой? Как сказал общественник Виталий Бородин, который регулярно ездит на передовую, такое ощущение, что все эти "звёзды" живут параллельной реальности.
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при такой министерке культурки. такие и протеже артисты-пофигисты...
ОСТОЧЕРТЕЛИ ЭТИ ГОВНОКОРОЛИ ....
Не смотрю и не хожу на их выпендрёжные шоу...ПРОТИВНО....Сами кто ходят и воспитали ЭТО ДЕРЬМО как бы Российской эстрады...НЕ ХОДИТЕ И НЕ ПЛАТИТЕ ИМ ЗА ИХ ОТКРЫВАНИЕ РТА В МИКРОФОННУЮ ФАНЕРУ...И СДУЮТСЯ КАК ПУЗЫРИ
Рассуждать о нормах морали в этом "шоу-бизнесе" - занятие малоинтересное, тем более для "миллионов подписчиков" в соцсетях. Любые скандалы - это только реклама для тех, кто продолжают собирать залы, получать гонорары.
Вопрос "Доколе?" всё равно останется без ответа. Или ввести цензуру, или попытаться воспитать молодое поколение дав что-то взамен. Как пример:
- Гала-концерт победителей конкурса патриотической песни в рамках фестиваля «Таврида.Арт». (2023 год)
- Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Молодые таланты Отечества». (2023 год)
- Финальный концерт «Авторы своей страны» третьего сезона проекта «Движение патриотической песни». (2026 год)
Всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем»
(2026 год). ...
Не платите свои честные деньги им и ВСЁ. Им несут бабосы воровитые.
Вся эта пугачевская тусовка-помойка уже много лет оккупировала все СМИ. И никого больше туда не пустит. Осточертели народу давно, но кто нас спрашивает.....
Осточертели эти рожи на ТВ! Время этих пугал ушло, даже пластика не спасает. Тьфу!