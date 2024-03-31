Из спортивных товаров россияне чаще всего покупают велотренажеры и гири

С наступлением весны многие начинают активнее заниматься спортом, следить за питанием. Так, спрос на категорию "Спортивные тренажеры" вырос по России на 13% по сравнению с мартом 2023 года, средний чек составил 5 800 рублей.
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