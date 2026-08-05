"И вот рюкзак вновь за спиной И в долгий путь - прости, родная Я сам не знаю, что со мной Я там душой, где погибают".
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"И вот рюкзак вновь за спиной И в долгий путь - прости, родная Я сам не знаю, что со мной Я там душой, где погибают".
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