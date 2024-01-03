Интересные факты о культовых исторических постройках, от которых до нас дошли одни руины

В английском графстве Кент есть культурное сокровище под названием «Грот ракушек города Маргит». Этот подземный проход выложен примерно четырьмя с половиной миллионами ракушек, составляющих сложную мозаику.
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