Четырёхмиллионный гость «России» получил сертификат на посещение виноделен

Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырёхмиллионный гость — это Дарья Молодцова из Тулы, приехавшая на выставку вместе с супругом Владимиром и друзьями Марией Александровой и Антоном Петровым.
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