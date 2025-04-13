ВС РФ продвинулись восточнее Покровско-Мирноградской агломерации, взяв под контроль Елизаветовку

Российские войска продвинулись на правом, восточном фланге так называемой «Покровской дуги», взяв под контроль населенный пункт Елизаветовка ДНР.
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