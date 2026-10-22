Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году / © Visual Capitalist Инфографика выше сравнивает 20 крупнейших экономик мира по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) и по паритету покупательной способности (ППС).
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