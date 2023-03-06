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Американский военный назвал слабое место США, которое позволит России победить за три месяца

Американский военный назвал слабое место США, которое позволит России победить за три месяца

Ахиллесовой пятой Штатов является высокая степень зависимости от стран БРИКС.Вашингтон критически зависит от поставок из стран, которые входят в БРИКС, именно этот экономический фактор делает Штаты уязвимыми перед Россией в случае противостояния.

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