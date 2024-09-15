НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория
    Спасибо Анне за слова поддержки.Анна Фролова: «Ес...
  • Виктория
    Хороших прокатов всем девушкам и девочкам!Контрольные прока...
  • Виктория
    Мы с сестрой надеемся, что Саша вернется.Александра Трусов...

Генменеджер «Калгари» о вратарях: «После ухода Маркстрема место первого номера свободно. Кто-то из парней должен доказать, что это его работа»

«Флэймс» остались без первого номера после обмена Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси».  За место основного вратаря будут бороться 27-летний Даниэль Владарж (20 игр в прошлом сезоне НХЛ), 23-летний Дастин Вульф (дважды лучший вратарь АХЛ, 17 матчей в прошлом сезоне НХЛ) и 27-летний Девин Кули (6 игр за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне НХЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх