Генменеджер «Калгари» о вратарях: «После ухода Маркстрема место первого номера свободно. Кто-то из парней должен доказать, что это его работа»

«Флэймс» остались без первого номера после обмена Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси». За место основного вратаря будут бороться 27-летний Даниэль Владарж (20 игр в прошлом сезоне НХЛ), 23-летний Дастин Вульф (дважды лучший вратарь АХЛ, 17 матчей в прошлом сезоне НХЛ) и 27-летний Девин Кули (6 игр за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне НХЛ).