❄️ Снега на Ангарском перевале уже меньше, но любителей кататься на санках и ватрушках очень много Вот такая обстановка сегодня на перевале.
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❄️ Снега на Ангарском перевале уже меньше, но любителей кататься на санках и ватрушках очень много Вот такая обстановка сегодня на перевале.