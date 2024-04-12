В ближайшие два года свыше 30 компаний России готовятся выйти на IPO

В последнее время в России активизировался рынок IPO, и в течение 2024-2025 гг. свыше 30 компаний могут провести первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже, заявил директор Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».