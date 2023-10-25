Выходить спиной вперёд: в Петербурге молодым родителям напомнили шесть правил проезда с коляской

Комитет по транспорту опубликовал лайфхаки для поездок в автобусах с младенцами.В Петербурге Комитет по транспорту опубликовал шесть правил, которые должны помочь молодым родителям комфортно и безопасно ездить в автобусах с детской коляской.
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