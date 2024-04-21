Киркоров рассказал, как ему изменяла Пугачева с Галкиным

Знаменитый российский артист Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Артист думал, что ничто не сможет разрушить их отношения, но молодой комик Максим Галкин увел его избранницу, об этом он рассказал на передаче "Новые русские сенсации".
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