Политолог Рожнов: РФ может объявить войну в случае ввода войск НАТО на Украину

Западные политики чаще говорят о готовности отправить войска на территорию Украины. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов считает, что шаг может стать поводом для объявления войны.
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