Минфин США продлил импорт отборных алмазов из России до 2027 года

Минфин США продлил до 1 сентября 2027 года разрешение на импорт определённых российских алмазов. Документ регулирует ввоз камней массой в карат и более, которые должны находиться за пределами РФ с 1 марта 2024 года, а камни массой 0,5 карата и более - с 1 сентября 2024 года.