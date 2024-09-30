ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, задержаны семь местных жителей

Они готовили нападения на правоохранителей и взрывы на энергетических объектах, подчеркнули в ведомствеВ Ингушетии силовики предотвратили серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей.
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