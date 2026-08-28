Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о нежелании размещать ЯО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слова своего заместителя Павла Залевского, заявившего, что Варшава против размещения ядерных боеголовок на своей территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Путин: «...
- Губернатор Подмос...
- Россиянам разъясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым