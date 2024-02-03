Республика Молдова участвует в международном конкурсе по туризму

Министерство культуры и Национальный офис по туризму объявляют о новом международном конкурсе Всемирной туристской организации (ВТО) "Best Tourism Villages", в рамках которого ежегодно выявляются выдающиеся примеры сельских маршрутов.
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