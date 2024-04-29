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Россия возрождает производство советского сверхзвукового бомбардировщика.

Россия возрождает производство советского сверхзвукового бомбардировщика.

11 июля 2021 51K прочитали Сразу вслед за Ту-160 в России приняли решение о возобновлении производства другой сверхзвуковой машины – Ту-22М3 в самой последней модификации и якобы такое решение уже принято.

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