Россия возрождает производство советского сверхзвукового бомбардировщика.

11 июля 2021 51K прочитали Сразу вслед за Ту-160 в России приняли решение о возобновлении производства другой сверхзвуковой машины – Ту-22М3 в самой последней модификации и якобы такое решение уже принято.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии