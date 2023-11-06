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Украинские солдаты ответили на слова Залужного: "Проигрываем войну"

Украинские солдаты ответили на слова Залужного: "Проигрываем войну"

Украинские военные готовятся к худшему после слов главкома Валерия Залужного. Об этом сообщает AFP.Украинские военные готовятся к худшему (в частности, к поражению Украины в конфликте с Россией) после интервью западным СМИ, которое дал Залужный.

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