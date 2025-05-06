Евродепутат указал на вред отказа от поставок российского газа

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС Отказ от поставок российского газа невыгоден, иррационален для Европы и, в частности, для Словакии, с экономической точки зрения, заявил член группы "Европа суверенных наций" и евродепутат от Словакии Милан Мазурек.