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Евродепутат указал на вред отказа от поставок российского газа

Евродепутат указал на вред отказа от поставок российского газа

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС Отказ от поставок российского газа невыгоден, иррационален для Европы и, в частности, для Словакии, с экономической точки зрения, заявил член группы "Европа суверенных наций" и евродепутат от Словакии Милан Мазурек.

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