Европейский военкор обратился к Стуббу из Крыма

Финский общественник, военкор Кости Хейсканен рассказал, что в рамках поездки в Крым записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными.
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