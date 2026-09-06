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Русская весна

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Европейский военкор обратился к Стуббу из Крыма

Европейский военкор обратился к Стуббу из Крыма

Финский общественник, военкор Кости Хейсканен рассказал, что в рамках поездки в Крым записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу с предложением посетить полуостров и полакомиться вкусными фруктами и пирожными.

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