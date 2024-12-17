Единственную в мире бутылку сваренного в космосе саке продадут за 66 млн рублей

Ингредиенты для создания напитка доставят на Международную космическую станцию в 2025 году.Идея создания одного из самых дорогих напитков в мире — космического саке — принадлежит производителю алкоголя Asahi Shuzo.
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