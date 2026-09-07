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Царьград

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Капкан Заботкина: контакты с Навальным* и западные методики определяют экономическую политику России

Капкан Заботкина: контакты с Навальным* и западные методики определяют экономическую политику России

В российском экономическом блоке власти назревает скандал, способный пролить свет на истинные причины жесткой денежно-кредитной политики последних лет.

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