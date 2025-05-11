Россия "воевала" с Молдовой: Как подают историю в новых молдавских учебниках

Молдавия рассказала о войне с Россией, которая случилась после распада Советского Союза.Согласно трактовке авторов новых молдавских учебников по истории, в конфликте из-за Приднестровья после распада СССР участвовали Россия и Молдавия.
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