Король Карл III отказал во встрече вернувшемуся в Лондон принцу Гарри

Принц Гарри не сможет увидеться со своим отцом Карлом III во время возвращения в Великобританию. Как оказалось, в эти дни у монарха полная занятость, и не найдется даже маленького свободного окошка для сына.
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