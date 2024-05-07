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Король Карл III отказал во встрече вернувшемуся в Лондон принцу Гарри

Король Карл III отказал во встрече вернувшемуся в Лондон принцу Гарри

Принц Гарри не сможет увидеться со своим отцом Карлом III во время возвращения в Великобританию. Как оказалось, в эти дни у монарха полная занятость, и не найдется даже маленького свободного окошка для сына.

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