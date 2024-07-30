Погребняк подвергла критике решение Павла Дурова раскрыть код своей ДНК

Она посчитала это решение неэтичнм по отношению к его детям Многодетная мать Мария Погребняк раскритиковала решение бизнесмена Павла Дурова раскрыть свой код ДНК после того, как он рассказал, что у него более 100 детей по всему миру.
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