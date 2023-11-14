Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320

Расследование инцидента с аварийной посадкой самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области продолжается, заявил 14 ноября глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция которого велась на сайте мероприятия.
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