Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320

Расследование инцидента с аварийной посадкой самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области продолжается, заявил 14 ноября глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция которого велась на сайте мероприятия.