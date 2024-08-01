Рост золота может спровоцировать ралли в золотодобытчиках

Азиатские акции выросли в четверг, следуя за мощным оживлением мировых технологических акций, которому способствовали Meta (деятельность на территории России запрещена) и Nvidia, в то время как перспективы неизбежного смягчения политики в США способствовали росту мировых облигаций и сырьевых товаров.
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