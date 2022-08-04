Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют ради бегунов

В воскресенье, 7 августа, в Екатеринбурге пройдет марафон VII Международный «Европа – Азия». Спортсмены и любители будут бежать по центральной и исторической части города, но отрезок пути пройдет и по федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург.