Литовцы массово сбегают с итальянской постановки балета "Щелкунчик"

Жители Литвы ополчились на власти, запретившие в стране русский балет "Щелкунчик". Сейчас из-за истеричной русофобии в Национальном театре вместо знаменитой постановки показывают так называемую альтернативу итальянского автора.
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