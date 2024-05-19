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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Страсбург (WTA). Самсонова сыграет с Крейчиковой, Павлюченкова – с Калининой, Потапова встретится с Фернандес, Калинская – с Ван Синюй, Александрова – с квалифаером

Страсбург (WTA). Самсонова сыграет с Крейчиковой, Павлюченкова – с Калининой, Потапова встретится с Фернандес, Калинская – с Ван Синюй, Александрова – с квалифаером

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Страсбурге. Маркета Вондроушова (1), Беатрис Хаддад Майя (2), Даниэль Коллинс (3) и Мэдисон Киз (4) начнут со второго круга.

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