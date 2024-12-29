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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Юрзинов: «Молодежи не требуются жонглирования посредством драфтов, лимитов и «купи-продай». Надо в нее верить, кропотливо работать и развивать»

– Вы уверены, что смягчение лимита до пяти положительно отразилось на развитии нашего хоккея? Я не уверен.

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