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У Мбаппе 10 (7+3) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами

У Мбаппе 10 (7+3) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами

Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти в матче Лиги 1 с «Монако» (2:1, перерыв). С 14 голами в 12 матчах Мбаппе лидирует в списке бомбардиров турнира, опережая идущего вторым Акора Адамса из «Монпелье» на 7 мячей.

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