Довольно часто со мной происходили случаи, когда мне навстречу бежала стая собак. И что делать: бежать, стоять, искать камень или палку? Приведу один эпизод из жизни, когда нам с приятелем попалась такая стая собак.
Приключение на свалке или бегство альфа-самцов
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Сергей Легков
Шёл я с маленькой дочкой, провожая её в детский сад. В подворотне дома навстречу здоровая московская сторожевая. Я не знал, что делать, бежать некуда, дочка уже была готова зареветь, как та подошла и лизнула ее в лицо. Вместо слез был восторг и смех.
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17 час.
ВераВерная
Собака - грозный зверь. А уличная - тем более. Думаю, у каждого найдутся в копилке памяти случаи, когда сталкивался действительно с угрозой и страхом. Говорят, агрессивным псам нельзя показывать, что ты боишься, надо стараться вести себя уверенно и спокойно, но это хорошо в теории, а в жизни всё так непредсказуемо...
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13 час.
Сергей Легков
Моя дочь, уже будучи взрослой, на улице повстречала собаку. Несколько напряглась, но потом неторопливо и спокойно пошла к ней навстречу, а когда поравнялась, то та цапнула её за ногу. Вот знать бы, что за мысли роились у этой псины в этот момент.
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13 час.
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