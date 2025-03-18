Приключение на свалке или бегство альфа-самцов

Сергей Легков Шёл я с маленькой дочкой, провожая её в детский сад. В подворотне дома навстречу здоровая московская сторожевая. Я не знал, что делать, бежать некуда, дочка уже была готова зареветь, как та подошла и лизнула ее в лицо. Вместо слез был восторг и смех.

ВераВерная Собака - грозный зверь. А уличная - тем более. Думаю, у каждого найдутся в копилке памяти случаи, когда сталкивался действительно с угрозой и страхом. Говорят, агрессивным псам нельзя показывать, что ты боишься, надо стараться вести себя уверенно и спокойно, но это хорошо в теории, а в жизни всё так непредсказуемо...