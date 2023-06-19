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Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 июня 2023 года? В понедельник лучше никуда не торопиться — дороже выйдет.

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