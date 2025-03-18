Татьяна Монтян: Офигенные истории в Украине: как ловят на живца в подвале ТЦК

Как работает инновационный метод могилизации, о котором говорят в Украине? Почему военнобязанные граждане могут оказаться в подвале ТЦК по попыткам наладить личную жизнь? Принимают ли специально обученных баб-соблазнительниц в штат ТЦК, или помогают волонтёрки? Уже какое-то время слышу истории об инновационном методе могилизации, который освоили украинские могилизаторы: парень знакомится с девушкой в интернете, та назначает ему свидание, но на свидание вместо неё приезжает бус с людьми в форме, и незадачливый ловелас отправляется в окопы.