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Татьяна Монтян: Офигенные истории в Украине: как ловят на живца в подвале ТЦК

Татьяна Монтян: Офигенные истории в Украине: как ловят на живца в подвале ТЦК

Как работает инновационный метод могилизации, о котором говорят в Украине? Почему военнобязанные граждане могут оказаться в подвале ТЦК по попыткам наладить личную жизнь? Принимают ли специально обученных баб-соблазнительниц в штат ТЦК, или помогают волонтёрки? Уже какое-то время слышу истории об инновационном методе могилизации, который освоили украинские могилизаторы: парень знакомится с девушкой в интернете, та назначает ему свидание, но на свидание вместо неё приезжает бус с людьми в форме, и незадачливый ловелас отправляется в окопы.

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