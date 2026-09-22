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Как разбудить ребенка в школу без истерик: 5 советов психолога

Как разбудить ребенка в школу без истерик: 5 советов психолога

Попробуйте — и вы заметите разницу Обновлено 22.09.2026 Моей дочери 9 лет. Ей очень трудно встать по утрам в школу.

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