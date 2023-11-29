К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м

Пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют провести в 2024 году. Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.
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