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К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м

К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м

Пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют провести в 2024 году. Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

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