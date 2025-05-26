Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +27°, облачно• Севастополь: +26°, облачно• Ялта: +25°, облачно• Алушта: +23°, облачно• Евпатория: +26°, облачно• Саки: +28°, облачно• Бахчисарай: +27°, облачно• Джанкой: +26°, облачно• Судак: +23°, облачно• Феодосия: +21°, о.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии