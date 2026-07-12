Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 537 подписчиков

Почему мы сметаем гречку, сахар и соль с прилавков? Неприятный, но честный ответ психолога

Почему мы сметаем гречку, сахар и соль с прилавков? Неприятный, но честный ответ психолога

В Крыму начался продуктовый ажиотаж: народ принялся скупать продукты длительного хранения. Журналисты пишут – с полок сметают гречку, сахар, соль, спички, макароны… Впрочем, картина далеко не столь апокалиптическая, как стараются представить в разного рода зарубежных СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии