Почему мы сметаем гречку, сахар и соль с прилавков? Неприятный, но честный ответ психолога

В Крыму начался продуктовый ажиотаж: народ принялся скупать продукты длительного хранения. Журналисты пишут – с полок сметают гречку, сахар, соль, спички, макароны… Впрочем, картина далеко не столь апокалиптическая, как стараются представить в разного рода зарубежных СМИ.