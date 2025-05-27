Сергунина: В центре столицы отреставрируют особняк в стиле московского модерна

В столице отреставрируют памятник московского модерна — главный дом усадьбы Я.А. Рекка. Он носит статус объекта культурного наследия регионального значения и находится по адресу: улица Большая Никитская, дом 56, строение 1.
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