Daily Beast: самолет Вэнса из-за чрезвычайной ситуации вернулся в Милуоки

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джея Ди Вэнса в связи с чрезвычайной ситуацией на борту вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на представителя Вэнса.