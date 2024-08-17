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Daily Beast: самолет Вэнса из-за чрезвычайной ситуации вернулся в Милуоки

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джея Ди Вэнса в связи с чрезвычайной ситуацией на борту вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на представителя Вэнса.

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